Paura in corso Lecce, una donna investita sulle strisce pedonali

Brutto incidente questo pomeriggio, 18 luglio 2025, in corso Lecce, all'altezza di via Medici, a pochi passi dalla fermata della linea 2 del Gtt. Intorno alle ore 18.30 una Fiat Punto proveniente da via Medici e una signora, che in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono venute a contatto.

La donna, sui 50 anni, è stata scaraventata al suolo, battendo anche la testa. L'uomo alla guida dell'auto si è subìto fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia e a seguire la squadra infortunistica della polizia municipale, per gli accertamenti del caso, oltre a due ambulanze. La signora è stata portata al pronto soccorso per ulteriori verifiche, con un sospetto trauma cranico. Sul luogo del sinistro è arrivato anche il marito della signora.

Molti i passanti del quartiere Parella che si sono fermati all'incrocio tra i due corsi, preoccupati per le condizioni della malcapitata.