Nuova scalinata e spazi più accessibili, restyling al centro d'incontro "La Casetta"

Prosegue il piano di riqualificazione degli spazi pubblici della Circoscrizione 8. L'ultimo intervento riguarda il Centro d'incontro "La Casetta" di viale Monti, all'interno del parco Di Vittorio del Lingotto, dove è stata completamente ristrutturata la scalinata di accesso, ora nuovamente fruibile in sicurezza dai cittadini.

Si tratta di uno dei tasselli del programma di manutenzione straordinaria promosso dall'amministrazione circoscrizionale per migliorare le condizioni degli edifici pubblici destinati alla socialità.

Lavori dentro e fuori la struttura

Il rifacimento della scalinata si aggiunge a una serie di interventi già realizzati negli ultimi mesi all'interno del centro. Tra questi figurano la sostituzione di tutte le tapparelle, la manutenzione dei servizi igienici e il rinnovo degli arredi. Obiettivo quello di rendere gli ambienti più funzionali e confortevoli.

Ogni giorno, infatti, la struttura ospita centinaia di cittadini, rappresentando un punto di riferimento per attività ricreative, iniziative sociali e momenti di aggregazione.

Miano: "Investire nei luoghi della comunità"

A sottolineare il significato dell'intervento è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che insieme al coordinatore all'Urbanistica, Alberto Loi Carta, ha voluto evidenziare il valore della cura degli spazi pubblici. Un investimento diretto sulla qualità della vita dei residenti.

"L'obiettivo è rendere questi luoghi sempre più sicuri, funzionali e accoglienti" hanno precisato Miano e Loi Carta.