Pedibus e bicibus: tra gli obiettivi del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Airasca

Airasca ha la sua prima sindaca dei ragazzi e delle ragazze: Bianca Pomero. Il Consiglio comunale è stato istituito alla fine dello scorso anno scolastico e si è insediato il 14 maggio.

Il primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Airasca si è insediato lo scorso 14 maggio, con la sindaca Bianca Pomero, studentessa che ha appena concluso il suo percorso in quinta elementare.

È un progetto che riguarda scuola primaria e secondaria di primo grado. Oltre a Pomero e alla vicesindaca, Cloe Balestra, di prima media, i consiglieri eletti sono 6: Carlos Manuel Germanò e Gaia D’Alessandro, di prima media; Ginevra Ponzo, Alessandro Zini, Irene Miruna Lezzi e Christian Luciani, di quinta elementare.

“C’erano due liste e ognuna ha presentato il proprio programma a scuola il 21 aprile. Le elezioni sono poi state il 28 aprile”, precisa Pomero. La lista ‘Qui per Airasca’ ha vinto e resterà in carica per tre anni, lavorando su proposte riguardanti ambiente, sociale, scuola, sport, eventi e manifestazioni.

“Per l’ambiente vorremmo riproporre il pedibus, andando tutti a piedi, e il bicibus, tutti in bici, per cercare di ridurre l’alto livello di inquinamento, mentre in via Roma, vicino al cimitero, dove c’è un parco abbondonato, vorremmo creare un’area cani con rampe e giochi.”

Per il sociale, si punta a organizzare una raccolta di beneficenza e a donare il ricavato ad associazioni che si occupano di bambini in difficoltà, mentre sulla scuola si lavorerà su armadietti e mensa: “Servirebbero armadietti per mettere libri e quaderni sia alla secondaria che alla primaria e vorremmo rendere il cibo della mensa più gustoso, pur mantenendo i giusti nutrienti”, spiega Pomero.

Sullo sport, l’obiettivo è migliorare i campi da tennis vicino alla stazione e organizzare una giornata dedicata a più discipline con la collaborazione di associazioni sportive, mentre per eventi e manifestazioni si vuole collaborare con le associazioni già presenti sul territorio: “Ad esempio Socialmente, l’Oratorio e Amici del Palio. Questo per promuovere l’aggregazione e l’appartenenza alla comunità”.

A seguire il progetto del Ccrr per l’Amministrazione comunale è la consigliera Paola Pizzuti. A scuola gli insegnanti referenti sono Massimo Melchiorre Pendola, Stefania Carella, Laura Tridico.