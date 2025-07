A fuoco un appartamento al primo piano di piazza Nizza. Il fumo è uscito dalle finestre e subito è scattato l'allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme, mentre i residenti della palazzina, circa 60 persone sono state evacaute in strada. La proprietaria dell'appartamento era uscita per fare la spesa. Non si registrano feriti o intossicati.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.