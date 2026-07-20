Camper e roulotte nei giardini: “I soli spostamenti non bastano”

Una segnalazione inviata da un residente ha riportato in auge il tema della presenza costante di camper, roulotte e bivacchi in corso Brunelleschi. La vicenda riguarda la zona antistante il supermercato Mercatò, dove da tempo sostano una roulotte e diversi furgoni abitati.

Una situazione ritenuta dai cittadini problematica sotto il profilo della sicurezza. Tra gli episodi segnalati figurano rifiuti e indumenti abbandonati nei pressi del Toret, persone che utilizzavano l'acqua della fontanella per lavarsi, coperte e cuscini sistemati vicino all'area giochi, passeggini, biciclette e rifiuti alimentari sparsi nel giardino pubblico.

“Un tema già affrontato in passato - spiegano i residenti - nella vicina zona del parco Ruffini. Mi chiedo perché non sia possibile intervenire tempestivamente anche qui, per impedire l'occupazione abusiva dei nostri spazi verdi”.

Alla segnalazione ha risposto il consigliere di FdI della Circoscrizione 3, Stefano Bolognesi. Un fenomeno che, secondo Bolognesi, richiede "una soluzione strutturale e non interventi limitati al semplice spostamento delle persone da un luogo all'altro".

Del caso si sono interessati anche gli assessorati competenti. Si tratterebbe degli stessi nuclei familiari che da tempo si spostano ciclicamente tra i quartieri San Paolo e Pozzo Strada, fattore che rende difficile trovare una soluzione definitiva.