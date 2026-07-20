Toirano, è morto il 50enne torinese che aveva tentato più volte di togliersi la vita

È deceduto nella giornata di ieri il 50enne torinese che, giovedì scorso, era stato protagonista di una drammatica sequenza di eventi a Toirano, dove aveva tentato più volte di togliersi la vita.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva inizialmente cercato di darsi fuoco in via Braida. Successivamente si era messo alla guida di un'auto, terminando la sua corsa contro una fioriera in piazza Carlo Tagliafico, nei pressi del dehor di un bar che, fortunatamente, in quel momento era chiuso.

Dopo il tempestivo intervento di alcune persone presenti, che avevano tentato di soccorrerlo, il 50enne aveva abbandonato il veicolo, cercando nuovamente di procurarsi gravi lesioni, con una lama alla gola. Poco dopo si era lanciato nel fiume sottostante la piazza, compiendo un volo di diversi metri.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l'area.

Le condizioni dell'uomo (M.N., di origine torinese) erano apparse fin da subito estremamente critiche. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, era stato successivamente trasferito d'urgenza all'ospedale Villa Scassi di Genova. Il cinquantenne era da tempo in cura per problemi psichici.