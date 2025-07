Aveva narcotizzato un'anziana in casa per poi rapinarla: arrestata in Austria ladra di gioielli

Rapina a un’anziana: arrestata in Austria una 32enne dopo mesi di ricerche internazionali

Una trentaduenne di origine romena è stata arrestata a Mittersill, in Austria, con l'accusa di essere la presunta responsabile di una rapina in abitazione avvenuta a Torino nel gennaio 2024. La vittima, un’anziana donna, era stata narcotizzata nella propria casa da una sconosciuta che le aveva poi sottratto gioielli in oro e denaro contante.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Torino, hanno ricostruito il profilo della sospettata, raccogliendo elementi ritenuti gravi a suo carico. Il Giudice per le indagini preliminari ha così disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Inizialmente, la donna risultava irreperibile: le ricerche avviate sul territorio nazionale non avevano dato esito. Grazie all’attività investigativa, è emerso che la sospettata aveva lasciato l’Italia, facendo scattare l’estensione delle ricerche in ambito internazionale. Decisivo il coordinamento tra la Squadra Mobile di Torino, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che, con il supporto dell’Esperto per la Sicurezza in Romania, hanno localizzato la donna in Austria, dove è stata fermata dalle autorità locali