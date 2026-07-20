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Cronaca | 20 luglio 2026, 10:45

Minaccia di farla finita gettandosi dalla passerella Terenziani, i poliziotti salvano un uomo di 36 anni

Una segnalazione al 112 raccontava di una persona in pericolo lungo la Dora Riparia, mentre stava cercando di usare la bici come trampolino

I poliziotti hanno salvato un uomo che minacciava il suicidio

I poliziotti hanno salvato un uomo che minacciava il suicidio

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta a Torino salvando un cittadino italiano di 36 anni che stava minacciando di togliersi la vita. A segnalare la situazione è stata una telefonata al 112, che indicava una persona in pericolo, troppo vicina al fiume Dora Riparia. 

Gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna intervenuti hanno notato effettivamente un uomo sulla passerella Ponte Terenziani che aveva posizionato una bicicletta a ridosso della ringhiera in modo anomalo, utilizzandola come trampolino.

I poliziotti lo hanno quindi raggiunto, inizialmente tentando di instaurare un dialogo; improvvisamente, l’uomo ha appoggiato un piede sul sellino della bici e si è aggrappato con una mano alla ringhiera.

A quel punto, gli operatori di polizia, senza esitare, si sono avvicinati, riuscendo ad afferrarlo e a trarlo in salvo, riportandolo in sicurezza nonostante la complessità dell’operazione.


 

redazione

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