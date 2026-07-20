Tragedia nel lago di Viverone, muore annegato un 32enne Torinese

Tragedia ieri, domenica 19 luglio, nel comune di Viverone, dove un uomo di circa 32 anni residente nel Torinese è morto finendo nelle acque del Lago: stando alle prime ricostruzioni, si trovava a bordo di un pedalò, assieme ad altre due persone, quando all’improvviso, per cause da accertare, sarebbe scivolato in acqua senza più riemergere a pochi metri dalla riva.

Inutili i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme all’elicottero Drago e al reparto dei sommozzatori di Torino per le ricerche del caso, in azione a bordo di gommoni e moto d’acqua. Ad assistere alle operazioni, visibilmente preoccupati, diversi passanti, famiglie e visitatori, giunte al lago per trascorrere una serena giornata.

Alla fine, dopo circa un'ora di perlustrazioni e immersioni, il corpo è stato ritrovato ma i successivi tentativi di rianimazione, eseguiti dal personale sanitario del 118, sono risultati, purtroppo, del tutto vani e non si è potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento.