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Cronaca | 20 luglio 2026, 10:27

Tragedia nel lago di Viverone, muore annegato un 32enne Torinese

L'uomo non sapeva nuotare: inutili i soccorsi

Tragedia nel lago di Viverone, muore annegato un 32enne Torinese

Tragedia nel lago di Viverone, muore annegato un 32enne Torinese

Tragedia ieri, domenica 19 luglio, nel comune di Viverone, dove un uomo di circa 32 anni residente nel Torinese è morto finendo nelle acque del Lago: stando alle prime ricostruzioni, si trovava a bordo di un pedalò, assieme ad altre due persone, quando all’improvviso, per cause da accertare, sarebbe scivolato in acqua senza più riemergere a pochi metri dalla riva. 

Inutili i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme all’elicottero Drago e al reparto dei sommozzatori di Torino per le ricerche del caso, in azione a bordo di gommoni e moto d’acqua. Ad assistere alle operazioni, visibilmente preoccupati, diversi passanti, famiglie e visitatori, giunte al lago per trascorrere una serena giornata. 

Alla fine, dopo circa un'ora di perlustrazioni e immersioni, il corpo è stato ritrovato ma i successivi tentativi di rianimazione, eseguiti dal personale sanitario del 118, sono risultati, purtroppo, del tutto vani e non si è potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento.

redazione Newsbiella.it

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