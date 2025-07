Campionato Mondiale della Magia 2025: Francesco Della Bona primo italiano a conquistare il titolo

L’italiano Francesco Della Bona, giovane illusionista originario di Modena, ha conquistato il titolo più ambito nel mondo della magia: il Grand Prix nella categoria Manipolazione al Campionato Mondiale della Magia FISM ITALY 2025. È la prima volta nella storia della competizione – considerata l’“olimpiade della magia” – che un italiano vince nella disciplina regina del concorso, una delle più tecnicamente complesse e spettacolari.

Un traguardo straordinario che segna un punto di svolta per l’intero movimento magico italiano. Della Bona, già terzo classificato nella stessa categoria nell’edizione 2022 in Québec, ha raggiunto un risultato storico e simbolico: la sua vittoria non solo consacra il suo talento a livello internazionale, ma rappresenta anche uno stimolo per le nuove generazioni di illusionisti del nostro Paese.



Mai così tanti italiani premiati

L’edizione 2025 è stata particolarmente favorevole per la magia italiana, che ha visto ben sei artisti premiati in differenti categorie: un record assoluto rispetto al precedente massimo di tre riconoscimenti ottenuti nel 1976. Riconoscimenti importanti anche per Alberto Giorgi & Laura, Niccolò Fontana, Francesco Fontanelli, Piero Venesia e Starman, a conferma di una scena nazionale sempre più competitiva e creativa.



Un successo di pubblico e partecipazione

Il Campionato ha registrato numeri eccezionali: oltre 6.000 spettatori ai Galà serali ospitati nel Teatro del Lingotto e 500.000 persone coinvolte nelle numerose attività collaterali sul territorio – tra cui la magia di strada, gli eventi online, le iniziative nei ristoranti piemontesi, i laboratori per bambini e le performance negli ospedali.

Più di 5.000 maghi da tutto il mondo hanno partecipato a masterclass, letture, seminari e spettacoli, confermando Torino come capitale internazionale della magia per una settimana. E una ricaduta economica sul territorio stimata in 10 milioni di euro.

«I numeri di questa edizione – sottolinea Walter Rolfo, presidente del comitato organizzatore del Campionato del Mondo di Magia FISM ITALY 2025 – sono davvero straordinari. Ma il successo di questo evento va condiviso con tutti coloro che ci hanno sostenuto e creduto nel progetto fin dall’inizio: la Regione Piemonte e la Camera di commercio di Torino, la Città di Torino che ha concesso il proprio patrocinio abbracciando con convinzione la nostra visione, e Turismo Torino e Piemonte, che ci ha accompagnato con entusiasmo sin dalla fase di candidatura e promozione. Un sentito grazie va anche al nostro official partner, Banca di Caraglio.

L’organizzazione dell’intera manifestazione è stata impeccabile: abbiamo gestito senza criticità flussi di pubblico fino a 7.000 persone al giorno, coordinato due grandi palchi e quattro stage minori, garantendo a ogni concorrente tutto ciò di cui aveva bisogno per la propria esibizione. Uno sforzo logistico e operativo imponente, reso possibile grazie al lavoro straordinario di Master of Magic, che ha curato ogni dettaglio con grande precisione, professionalità e passione. Un impegno importante, portato avanti con dedizione e serietà da un team eccezionale.»