C'è una scena di Election Day, la nuova commedia con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi uscito nelle sale il 9 luglio, che sta attirando l'attenzione per la sua originalità. Carlo De Santis (interpretato da Antonio Gerardi), giornalista sportivo e compagno della protagonista, la deputata Renata Innocenti (Angela Finocchiaro), è alla ricerca di compagnia dopo una serie di vicende personali. Consulta Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, sfoglia le recensioni delle professioniste e sceglie Luna Italiana, escort di lusso interpretata da una vera professionista del settore: Donatella Zaccagnini Romito, che compare nel film nel ruolo di sé stessa.

Un cameo breve, costruito con leggerezza e ironia, che porta sul grande schermo una realtà raramente raccontata senza stereotipi. La presenza di Escort Advisor nel film si inserisce nel percorso di comunicazione che il sito di recensioni più importante d’Europa porta avanti da anni per affrontare il tema del sex work con maggiore trasparenza e senza pregiudizi.

Donatella Zaccagnini Romito è infatti una delle figure più note del settore e da tempo sostiene il diritto delle professioniste di scegliere liberamente il proprio lavoro, chiedendo una regolamentazione che garantisca maggiori tutele e diritti. La sua presenza in Election Day contribuisce a normalizzare la rappresentazione del sex work, inserendola in un contesto narrativo quotidiano.

In un panorama cinematografico che inizia ad affrontare con maggiore naturalezza temi un tempo considerati tabù, anche una scena apparentemente leggera può diventare l'occasione per raccontare una realtà complessa da una prospettiva diversa, mettendo al centro la libertà di scelta, l'informazione e il rispetto delle persone.

Nella foto, Donatella Zaccagnini Romito (al centro) con il regista Giorgio Amato e l’attrice Giulia Gualano mentre spiegano la genesi della scena dove appare Luna Italiana.