Il Comune di Pino Torinese vieta di lasciare cani, gatti e altri animali domestici in condizione di pericolo legate al caldo

A tutela del benessere degli animali durante il periodo di caldo straordinario, la Sindaca di Pino Torinese ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente con effetto immediato e valida fino al 15 settembre che stabilisce che, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00, è vietato lasciare cani, gatti o altri animali d'affezione in aree esterne esposte al sole come balconi, terrazzi, cortili o verande, prive di adeguati ripari.

Il provvedimento si rende necessario a seguito delle allerte meteo emesse da ARPA Piemonte, che segnalano temperature massime, reali e percepite, comprese tra i 37 e i 38 gradi, con condizioni che possono rappresentare un grave rischio per la salute degli animali d'affezione, causando disidratazione, colpi di calore e altre gravi conseguenze.

Nello stesso intervallo di tempo, i proprietari e i detentori degli animali sono tenuti a mantenerli in ambienti preferibilmente interni, freschi e ventilati oppure, se all'esterno, in spazi dotati di vegetazione e di sufficienti zone d'ombra. Resta inoltre l'obbligo di garantire agli animali, in ogni momento della giornata:

acqua fresca e potabile sempre disponibile;

cibo in contenitori puliti e collocati in zone ombreggiate;

ripari adeguati e protetti dall'esposizione diretta al sole.

È inoltre vietato lasciare animali incustoditi all'interno di autoveicoli in sosta, anche per pochi minuti, quando le temperature elevate possono mettere seriamente a rischio la loro vita.

Il provvedimento si inserisce nell'impegno dell'Amministrazione Comunale per la tutela del benessere animale, svolto anche in collaborazione con l'associazione LIDA - Sezione di Chieri, in seguito alle azioni di sensibilizzazione nelle scuole, all’ordinanza che vieta i botti di Capodanno a tutela degli animali e al recente avvio della mappatura di eventuali colonie feline presenti sul territorio.

«Con le temperature che abbiamo registrato in questi giorni, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per difendere la salute degli animali domestici di Pino Torinese - ha dichiarato la Sindaca Alessandra Tosi -. Gli animali fanno parte delle nostre famiglie e, fermo restando che la loro salute deve essere comunque oggetto di attenzione durante tutto l'anno, necessitano di essere protetti dal caldo torrido di quest'estate attraverso questo strumento di tutela concreto. Confidiamo nel buon senso e nella responsabilità di chi ha animali in casa».

«Oltre allo scopo preventivo, questo provvedimento serve anche per porre l'attenzione ed informare sui comportamenti, magari inconsapevoli, che possono mettere in pericolo i nostri animali in determinate condizioni climatiche - ha aggiunto l'Assessora a Cultura e Comunicazione Elisa Pagliasso - Il benessere animale è un tema a cui teniamo particolarmente: è un lungo percorso che portiamo avanti insieme alla LIDA di Chieri, che ringrazio per il loro supporto indispensabile in tutte le iniziative concrete e di sensibilizzazione effettuate. Il nostro obiettivo è costruire una comunità sempre più attenta e consapevole nei confronti degli animali che vivono insieme a noi».

Le violazioni dell'ordinanza, salvo che costituiscano reato, sono punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.