TAV Avigliana-Orbassano, Unione Montana: "Progetto RFI con lacune progettuali e assenza di risposte"



Mancano i presupposti per approvare un progetto pieno di lacune progettuali. In assenza delle risposte che gli enti locali hanno chiesto in maniera puntuale, il progetto sarà quindi riformulato.

Oggi a Torino si è svolto l'incontro sul progetto della Avigliana-Orbassano promosso da Regione Piemonte. Secondo l'ordine del giorno, Regione e Rete ferroviaria italiana avrebbero dovuto infatti fornire riscontri e soluzioni alle numerose criticità progettuali già evidenziate da Unione Montana e dai Comuni di Avigliana, Caselette e Sant'Ambrogio di Torino, e riprese anche da Regione Piemonte presso il Ministero dell'Ambiente.

«Rfi - hanno ricordato gli esperti della Commissione Tecnica dell'Unione montana Valle Susa - non ha prodotto alcuna integrazione progettuale o chiarimento utile a colmare le evidenti lacune di una progettazione inadeguata al livello richiesto per un progetto definitivo ai sensi della normativa del procedimento in corso. A titolo di esempio, gli ingegneri di RFI non sono stati in grado di spiegare quali direzioni prenderanno i mezzi in uscita dai cantieri sulla viabilità locale. Analogamente, non esiste una definizione precisa della tipologia e dei flussi di materiali di scavo e costruzione in ingresso e uscita dalle singole aree di cantiere. Permangono macroscopiche carenze sull'indicazione delle lavorazioni e dei macchinari previsti. In particolare non esistono planimetrie dei singoli cantieri; per esempio nel cantiere principale a Rivoli, il progetto RFI non ha considerato la vasta area necessaria a ospitare le gru per la messa in posizione delle due talpe per lo scavo della galleria sotto la collina morenica, la principale opera del progetto».

L'Unione montana conferma che il progetto depositato da RFI non è approvabile. "Impossibile immaginare a breve una conclusione dell'iter procedurale, come invece recentemente affermato dal Commissario Mauceri. Viceversa la discussione odierna, alla presenza di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, ha reso palese che RFI dovrà procedere alla ripresentazione integrale di numerosi elaborati progettuali, determinando necessariamente una ripartenza dell'iter."

"Oltre che priva di un progetto pronto per la sua approvazione, la Avigliana-Orbassano non è finanziata. Gli 827 milioni di euro attualmente stanziati sono in primo luogo destinati a coprire i 250 milioni di euro di potenziamento della linea esistente Bussoleno-Avigliana, individuata dal Governo come asse di accesso al tunnel di base. Dal 2021 il Commissario ha la responsabilità di questi lavori di potenziamento, di cui a oggi non è partita alcuna realizzazione. Le risorse residue coprono meno del 20% degli oltre 3 miliardi di euro di costo previsto per la Avigliana-Orbassano.

La Francia ha rinviato a dopo il 2045 l'eventuale realizzazione della propria tratta nazionale, inutile pertanto forzare la mano sulla tratta italiana. Come più volte ribadito dall'Unione Montana, il progetto della Avigliana-Orbassano deve essere ritirato. I fondi disponibili devono essere destinati al trasporto pubblico locale, in particolare alla Metropolitana di Torino".