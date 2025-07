Alex Britti fa ballare tutta piazza Dolci e chiude in bellezza il Beinasco Summer Festival

Alex Britti fa ballare tutta piazza Dolci per il Beinasco Summer Festival

Piazza Dolci era strapiena come la curva Maratona durante un derby o la Scirea in una notte di Champions. Clima da stadio nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, a Beinasco, per la chiusura dell'edizione 2025 del Summer Festival con il concerto di Alex Britti.

In migliaia a cantare in piazza Dolci

Giovani e meno giovani, cinquantenni accompagnati dai figli, famiglie, era variegato il pubblico che ha cantato e ballato sulle note di tante hit di successo. L'esibizione di Britti ha chiuso una quattro giorni all'insegna della musica, dell’intrattenimento e del buon cibo e il sindaco Daniel Cannati ha commentato entusiasta: "Notti come queste per Beinasco sembravano sogni irrealizzabili, il Summer Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile".

Il primo cittadino ha ringraziato Alex Britti e la sua band, ma soprattutto "le migliaia di beinaschesi che sono venuti a cantare a squarciagola".

La soddisfazione del sindaco Cannati

Ma in tanti sono arrivati anche da Torino piuttosto che da Orbassano o Rivalta, a conferma che questo evento è ormai uno dei più sentiti dell'estate: "Abbiamo voluto con forza confermare e potenziare questo appuntamento, perché crediamo in una città viva e capace di valorizzare lo spazio pubblico come luogo di incontro, svago e partecipazione - ha concluso il sindaco Cannati - la Beinasco più viva che sognavamo è una realtà".