Fuochi cancellati, la festa no: Villar Perosa riparte con musica e spettacoli

Non ci saranno i fuochi artificiali ma tornerà la serata giovani, il luna park e la musica per tutti i gusti. Villar Perosa si prepara a vivere quattro giornate di festa in via Petrini con un programma di appuntamenti organizzati dalla Pro Loco che partono venerdì 24 e si concludono lunedì 27 luglio. Contrariamente a quanto ci si aspettava però anche quest’anno è stato annullato lo spettacolo pirotecnico: “In virtù del provvedimento regionale che stabilisce lo stato i massima pericolosità per gli incendi boschivi, il Comune ha dovuto vietare lo spettacolo” spiega il presidente dell’associazione Roberto Varzani. Pur di garantire i fuochi l’associazione si era organizzata con l’asd Villarese per spostare le oche dal Lago venendo incontro, così, almeno in parte, alla sensibilità ambientalistiche.

Tuttavia lunedì 27, la serata non sarà priva di eventi: “Ci sarà l’orchestra di Tonya Todisco, un punto di rifermento per chi ama la musica da ballo e il liscio”.

Gli appuntamenti inizieranno già venerdì sera con lo spettacolo musicale ‘Tutti a 90’ e sabato ci sarà Maria Ravera con la sua orchestra. Domenica è la giornata più ricca di appuntamenti, con il mercatino delle pulci, del baratto e degli hobbisti, l’evento ‘Experience Rally & Drift" e il tradizionale ‘Pranzo in compagnia’ in Sala Ribetto, seguito da un pomeriggio danzante. La sera sono attesi sul palco Simona Sorbara, di Radio Italia Uno, e Wilmer Modat, di Primantenna TV e Radio Liscio, per lo spettacolo ‘Admo in Tour’, che unisce intrattenimento e sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo.

Durante le giornate di festa alla Finestra sulle Valli (viale Galileo Ferraris 2) sarà visitabile la mostra fotografica ‘Volti di Paese’ di Barbara Berton.