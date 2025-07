AslTo3 lancia l'allarme: "Attenzione alle truffe telefoniche"

In questi giorni si sta diffondendo anche nell’area dell’AslTo3 la truffa tramite sms che sta circolando su più territori.

Il tentativo di raggiro consiste in un sms che invita a mettersi in contatto con gli uffici ASL o con il CUP chiamando numeri come 899021247, 8958950040 o numeri simili. Si tratta di numeri che corrispondono ad un servizio a pagamento e che comportano, se chiamati, un addebito rilevante sulla propria sim.

Si invitano tutti coloro che ricevono un sms con queste caratteristiche a non chiamare il numero indicato e a cancellare il messaggio.

Le comunicazioni dell’Asl avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali e da numeri telefonici della rete ordinaria, fissa o mobile, senza addebiti per chi li riceve.