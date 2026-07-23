Maxi blitz dei Carabinieri tra Torino, Vco e Novara: 8 misure cautelari in un'indagine della Dda FOTO E VIDEO

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania e del Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania, impegnati nell'esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare, oltre a numerose perquisizioni e sequestri societari.

L'attività rappresenta l'esito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e interessa persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco.



L'operazione è tuttora in corso e vede impegnati complessivamente 80 militari dell'Arma, appartenenti ai Comandi Provinciali di Verbania, Torino e Novara, al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania, al Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, al 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, al Nucleo Cinofili di Volpiano e al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte.