Cresce l’attrattività internazionale del Politecnico di Torino, ai test d’ingresso quasi il 60% di iscrizioni in più dai Paesi extra UE

Cresce l'interesse per il Politecnico di Torino e aumenta soprattutto la sua attrattività internazionale. I test di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria per l'anno accademico 2026/2027 raggiungono quota 10.816, rispetto ai 10.380 dello scorso anno. Il totale dei posti disponibili resta invariato: 5.177, di cui 447 riservati a studenti e studentesse provenienti da Paesi extra UE. Crescono anche le partecipazioni ai test di Architettura: sono stati 1.864 i test TIL (Test in Laib) sostenuti rispetto ai 1.519 dello scorso anno (+22,7%), a fronte di 500 posti disponibili.

Sono i dati che emergono dai test di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione conclusi in questi giorni, che si sono svolti a Torino e nella Turin Polytechnic University in Tashkent, in Uzbekistan, in entrambi i casi esclusivamente in presenza. Oggi saranno pubblicate le graduatorie definitive per l'accesso ai corsi di Ingegneria, mentre domani sarà la volta di quelle di Architettura.

L'aspetto più significativo riguarda la componente internazionale delle candidature. Per i corsi di laurea in Ingegneria, i test svolti da aspiranti studenti e studentesse provenienti dai Paesi extra UE passano da 1.134 a 1.806 (+59%), confermando la crescente attrattività del Politecnico di Torino a livello internazionale. Ancora più marcata la crescita per Architettura: l’aumento per quanto riguarda candidati dai Paesi extra UE è dell'86%, passando da 228 a 424.

Emergono anche indicazioni chiare sulle preferenze tra i vari indirizzi. Tra i corsi di laurea più gettonati nell’ambito dell’Ingegneria si distingue Ingegneria Meccanica, che fa registrare l'aumento più consistente, in numero assoluto, dei Til effettuati passando da 1.542 a 1.847 (+20%) e si conferma tra i percorsi più attrattivi dell'offerta formativa del Politecnico di Torino. Una crescita sensibile l’hanno registrata anche i corsi di Ingegneria Chimica (+17%) e Ingegneria Fisica (+14%). Resta molto elevato anche l'interesse per Ingegneria Informatica, corso che registra il maggior numero di candidature: crescono i test svolti da 1.905 a 2.018 (+6%). Segnali particolarmente positivi arrivano anche dai corsi internazionali erogati in lingua inglese. Civil and Environmental Engineering cresce da 178 a 264 (+48%), mentre Electronic and Communications Engineering registra uno degli incrementi più rilevanti dell'intera offerta formativa, passando da 161 a 305 (+89%).

“L'aumento della partecipazione ai test di ammissione è un segnale molto positivo, che conferma la capacità del Politecnico di Torino di attrarre un numero crescente di giovani motivati, dall'Italia e dall'estero. In particolare, la forte crescita delle candidature provenienti dai Paesi extra UE testimonia il consolidamento della dimensione internazionale del nostro Ateneo e l'efficacia del lavoro svolto per rendere la nostra offerta formativa sempre più competitiva e accessibile. - commenta il Vicerettore per la Formazione del Politecnico di Torino, Fulvio Corno - È inoltre significativo che la domanda si concentri su corsi di laurea aperti ai percorsi internazionali in lingua inglese, a conferma della sintonia tra la nostra proposta formativa e le competenze richieste dalle grandi trasformazioni tecnologiche e industriali. Questi risultati ci incoraggiano a proseguire nel percorso di innovazione della didattica e di rafforzamento dell'internazionalizzazione, continuando a mettere studentesse e studenti al centro delle nostre politiche”.

A partire dal prossimo anno accademico, proprio per aprirsi maggiormente alle opportunità nazionali ed internazionali, il Politecnico collaborerà con il consorzio CISIA, aderendo quindi ai test di tipo TOLC (nazionali) e CeNT-S (internazionali). Questo vorrà dire che gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di svolgere i test d’ammissione anche in sedi universitarie diverse sul territorio nazionale.