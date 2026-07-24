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Attualità | 24 luglio 2026, 11:07

Meteo: nel Torinese il grande caldo si concede una tregua nel weekend

Temperature in calo e tempo variabile

Nel Torinese il grande caldo si concede una tregua nel weekend

Nel Torinese il grande caldo si concede una tregua nel weekend

Oggi ancora una bella giornata estiva, da domani pomeriggio una perturbazione dalla Francia interesserà le nostre regioni, con piogge e temporali un po' ovunque. Migliora da lunedì, poi da metà settimana ci attende una nuova probabile ondata di calore.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 24 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura dal pomeriggio. Temperature in media col periodo, con massime fino 30/31 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Domani, sabato 25 luglio

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, con primi rovesci o temporali sulla Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, in estensione dalla serata alle pianure settentrionali e alle Alpi occidentali. Dalla notte graduale miglioramento.

Temperature massime in leggero calo per via della copertura nuvolosa, minime tra 19 e 20°C. Venti assenti o deboli moderati, raffiche intense durante i temporali.

Domenica 26 luglio

Tempo in miglioramento, anche se al pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi sulle Alpi con anche temporali. Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Venti assenti o deboli variabili su pianure, forti raffiche di Foehn sulle Alpi in particolare in serata.

Tendenza da inizio settimana prossima

Inizierà un nuovo periodo stabile, fino a giovedì con temperature ancora nella norma, poi sarà probabile l'inizio di una nuova ondata di calore, di cui bisogna ancora determinarne l'intensità e la durata.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino 

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