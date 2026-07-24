Meteo: nel Torinese il grande caldo si concede una tregua nel weekend

Oggi ancora una bella giornata estiva, da domani pomeriggio una perturbazione dalla Francia interesserà le nostre regioni, con piogge e temporali un po' ovunque. Migliora da lunedì, poi da metà settimana ci attende una nuova probabile ondata di calore.
A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 24 luglio
Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura dal pomeriggio. Temperature in media col periodo, con massime fino 30/31 °C. Venti assenti o deboli variabili.
Domani, sabato 25 luglio
Inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, con primi rovesci o temporali sulla Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, in estensione dalla serata alle pianure settentrionali e alle Alpi occidentali. Dalla notte graduale miglioramento.
Temperature massime in leggero calo per via della copertura nuvolosa, minime tra 19 e 20°C. Venti assenti o deboli moderati, raffiche intense durante i temporali.
Domenica 26 luglio
Tempo in miglioramento, anche se al pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi sulle Alpi con anche temporali. Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Venti assenti o deboli variabili su pianure, forti raffiche di Foehn sulle Alpi in particolare in serata.
Tendenza da inizio settimana prossima
Inizierà un nuovo periodo stabile, fino a giovedì con temperature ancora nella norma, poi sarà probabile l'inizio di una nuova ondata di calore, di cui bisogna ancora determinarne l'intensità e la durata.
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