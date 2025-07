Osservatorio regionale e Giornata contro la solitudine, la battaglia della Regione. Magliano: "Chi rimane solo si ammala" [VIDEO]

Da oggi, in Piemonte, ogni 21 ottobre si celebrerà la Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono, in concomitanza con la giornata mondiale dell'ascolto. La legge è stata votata all’unanimità dal Consiglio Regionale su proposta del primo firmatario Silvio Magliano, capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente - Piemonte Moderato e Liberale. La legge istituisce un Osservatorio regionale per l’ascolto e il contrasto all’abbandono sociale, come ha spiegato al Podcast a Domicilio.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno sono quasi 900 mila i morti nel mondo per solitudine e isolamento sociale, un problema che attraversa tutte le fasce di età ed è in allarmante aumento. Per questo Magliano ha iniziato un processo di ascolto, che ha portato alla scrittura della legge, un primo passo per conoscere il problema e portarlo nel dibattito.

"La solitudine è una grande piaga sociale - ha commentato -. Se la gente rimane sola si ammala, il problema diventa psicologico e c'è il rischio che diventi psichiatrico. Mettiamo in campo delle azioni perché la solitudine possa avere forme di contrasto col mondo del terzo settore. La fragilità e la fatica psicologica e psichiatrica saranno il male di questo secolo".

"Non avere relazioni ha un impatto psicofisico, fa degenerare dal punto di vista biologico - ha spiegato -. Non ci muoviamo, non dialoghiamo e rischia di farci spegnere lentamente, anche dal punto di vista vascolare e immunitario".

Colpisce soprattutto gli anziani, in aumento nella popolazione, ma anche i giovani, col fenomeno degli hikikomori causato dalla paura del futuro "che non è più promessa ma minaccia".

L'Osservatorio sarà composto dagli assessorati alle politiche sociali e sanità, i direttori generali, otto associazioni del terzo settore, rappresentanti enti locali e gestori servizi socio assistenziali del territorio e, grazie a un emendamento della consigliera di AVS Giulia Marro, anche i mediatori culturali.

La dotazione della legge, di 20 mila euro, è un primo passo per comunicare in modo più capillare possibile, ma serviranno ulteriori finanziamenti per potenziare i servizi. "Serve un lavoro da fare con la Giunta - ha concluso Magliano - per sostenere i luoghi e i caregiver che si occupano di contrasto alla solitudine. Il piano sociosanitario in corso di scrittura terrà conto di tutte queste esigenze, sapendo che il dato demografico della nostra Regione è profondamente mutato".

