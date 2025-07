Collisione tra due auto, feriti un medico e una donna

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 24 luglio 2025, all’incrocio tra via Frejus e via Cesana, nel quartiere San Paolo. A scontrarsi sono state due vetture, una Dacia e una Fiat Panda.

A bordo della Dacia viaggiava una donna, mentre sulla Panda si trovava un uomo, medico in servizio all’ospedale Maria Vittoria, dove era diretto al momento dell’impatto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ambulanza proprio al Maria Vittoria, dove hanno ricevuto le cure del caso. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per costruire l’esatta dinamica. Secondo le prime valutazioni, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza.