Piscina Lido, orari estivi prolungati: apertura anche al mattino

Buone notizie per chi cerca un’oasi di refrigerio in città: dallo scorso 20 luglio 2025, la piscina Lido ha ampliato gli orari di apertura per tutta la durata del periodo estivo.

La struttura, situata in via Villa Glori 21, nella zona pre-collinare di Torino, sarà ora accessibile: il lunedì dalle 13 alle 19, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. Una scelta pensata per rispondere alla crescente domanda di spazi all’aperto, offrendo ai torinesi un’opportunità in più per combattere la calura estiva e godersi momenti di relax, sport e benessere.

Il nuovo orario, più esteso rispetto a quello abituale, permette a famiglie, giovani e anziani di pianificare la propria giornata in piscina con maggiore flessibilità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 011.4429448.

Ricordiamo, inoltre, che l'avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi acqua presso la piscina Lido per la stagione 2025/26 verrà pubblicato nel mese di settembre 2025. L'inizio della stagione invernale 2025/26, prevista da calendario per il giorno 6 ottobre 2025, potrebbe subire uno slittamento a causa della necessità di effettuare improrogabili lavori di manutenzione sul tetto dell'impianto.