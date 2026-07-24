Fusione di Fca Services all'interno di Stellantis Europe: coinvolte 388 persone soltanto a Torino su 419 in totale

Passo avanti nel processo di fusione di Fca Services che sarà incorporata all'interno di Stellantis Europe. Si è infatti svolto in queste ore l’esame congiunto tra le società interessate e le organizzazioni sindacali. Le aziende hanno confermato l’avvio della procedura, nell'ambito di un progetto più ampio di semplificazione societaria di Gruppo, per concentrare le attività oggi svolte da Fca Services in un unico soggetto giuridico. La decorrenza dell’operazione è prevista per il 30 dicembre 2026, a meno di imprevisti.

Coinvolte 419 persone, 388 a Torino

L’operazione riguarda complessivamente 419 lavoratori impiegati e quadri così ripartiti: 388 Torino, 18 Pomigliano d’Arco, 2 Modena, 8 Melfi, 2 Piedimonte S, Germano, 1 Termoli. Le posizioni totali coinvolte saranno 441 (dirigenti compresi). I rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità con Stellantis Europe ed il personale continuerà ad operare nelle sedi attuali presenti all’interno delle strutture già utilizzate (ad eccezione delle 2 unità presso Modena che resteranno comunque nel medesimo Comune).

"Continueremo a monitorare"

"Consideriamo, dato il contesto attuale, rassicurante l’operazione societaria posta in essere e tutelante per le molte lavoratrici ed i molti lavoratori che operano nell’ambito delle funzioni svolte storicamente da Services - commentano il segretario generale Fim Cisl, Rocco Cutrì e Igor Albera, segretario referente per il settore automotive -. Monitoreremo attentamente gli sviluppi futuri di Stellantis Europe Spa, componente strategica e fondamentale nel panorama del Gruppo".

"Come AQCFR - commenta il segretario generale, Fabrizio Amante - abbiamo chiesto che l'operazione di fusione, che rientra in un processo di semplificazione societaria con concentrazione delle attività, avvenga senza alcun impatto professionale sui lavoratori".