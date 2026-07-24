Strongman, vespe, trattori e corsa alla festa di Sant’Anna a Garzigliana

Musica per tutti i gusti accompagnerà i quattro giorni della festa patronale a Garzigliana, insieme a raduni, sport e cibo.

Si inizierà stasera, venerdì 24 luglio alle 19,30, con l’apertura dei festeggiamenti e della serata dei ‘persi pien’. Contemporaneamente si terrà il torneo amatoriale di calcio balilla, a cui seguiranno il Garzy Party, con birra e cocktail, e il dj set con Kianto, voice Arianna.

Sabato 25 luglio, dalle 19,30, nuovamente ‘persi pien’. Gli allievi della scuola di ballo ‘Passi degni di nota’ di Pinerolo si esibiranno poi in danze caraibiche e latinoamericane. La serata si concluderà con il Garzy Party 13 e radio Gran Paradiso con dj Simone Revello.

La mattinata di domenica 26 luglio sarà dedicata agli appassionati di motori con i raduni di vespe e moto d’epoca e di trattori e attrezzature agricole d’epoca a partire dalle ore 9. Dopo pranzo, alle 15, si svolgerà il torneo di bocce matte ‘Tirie ti che ti tache’, memorial ‘Sergio Rossetti’. Alle 17 sarà invece il momento della dimostrazione di forza atletica ‘strongman’, con prove di sollevamento, trasporto di carichi pesanti e altre sfide, adatto a tutte le età, con la partecipazione di atleti specializzati a cura della palestra Iron Bull di Cavour. La giornata si concluderà con la cena di fritto di pesce e la musica live della John Deer Band.

Lunedì 27 luglio, si comincerà alle 19 con l’apertura delle iscrizioni alla corsa non competitiva, di 5 chilometri di asfalto e sterrato, ‘4 Saut e Na Babià’ lungo le strade di Garzigliana, che partirà alle 20. La serata danzante sarà animata da Bruno Mauro e la Band e si concluderà con la distribuzione di dolci tipici ‘garziglianesi’.

Tutte le sere sarà attivo il servizio di ristorazione. L’evento verrà accompagnato da messe e momenti di preghiera.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 348 565 1070 (nelle ore dei pasti) o il 334 2782725 (su Whatsapp).