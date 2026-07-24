Nell'Ecomuseo di Moncenisio un laboratorio creativo

Il Comune di Moncenisio si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato alla creatività e alla cultura locale. Nelle giornate di domenica 26 luglio e sabato 1° agosto 2026, l'area del mercato diventerà il punto di ritrovo per cittadini e visitatori. Dalle 14 alle 18 prende vita un laboratorio creativo curato dall'artista Patrizia Beccaris.

L'iniziativa rientra nelle attività promosse dall'Ecomuseo Le Terre al Confine, un’istituzione fondamentale per la valorizzazione delle tradizioni alpine. I posti per l'evento sono limitati, pertanto la prenotazione è fortemente consigliata entro il 24 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni è sufficiente inviare un'email a cultura@comune.moncenisio.to.it oppure contattare il numero 376 2043892.