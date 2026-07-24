Tradizione e natura al Pian Del Frais con la Festa della Lavanda

L’estate in Alta Valle di Susa si tinge dei colori e dei profumi tipici della montagna con la VII Edizione della Festa della Lavanda, in programma domenica 26 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Parco Musy al Pian Del Frais. Organizzata dall’APS PRO FRAIS in collaborazione con l’Azienda Agricola Sollier, la manifestazione celebra dieci anni di coltivazione eroica della lavanda in quota, valorizzando il patrimonio botanico e le eccellenze agricole della frazione Ramat nel comune di Chiomonte.

Yoga e massaggi

L'appuntamento di quest'anno assume un rilievo speciale poiché integrato nelle celebrazioni per il cinquecentenario del Gran Pertus di Colombano Romean (1526-2026), straordinario capolavoro d'ingegneria alpina locale. A partire dalle 9, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand del mercatino di prodotti tipici e artigianato, mentre le famiglie usufruiranno dell'area ludica con giochi tradizionali itineranti per tutte le età.

Oltre alla storia e alla tradizione, il programma dedica ampio spazio alla cura della persona con sessioni di yoga, lezioni di medicina cinese, campane tibetane e massaggi rilassanti agli oli essenziali. Per chi desidera esplorare la rete di eventi regionali e le attrattive del territorio, è possibile consultare la guida ufficiale di Turismo Torino e Provincia. Un evento imperdibile che unisce riequilibrio psicofisico, radici culturali e valorizzazione del paesaggio alpino.