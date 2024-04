Inaugurata la nuova piscina di Moncalieri: "Si chiude una pagina di storia e se ne apre una di futuro"

Sanata una ferita aperta da 18 anni, dal fallimento delle ex Pleiadi. La città di due campioni del nuoto olimpico e paralimpico, Alessandro Miressi e Carlotta Gilli, non avevano una piscina in cui allenarsi. Da oggi, sabato 13 aprile, Moncalieri "chiude una pagina di storia e ne apre una di futuro", per usare le parole del sindaco Paolo Montagna: la nuova struttura di via Matilde Serao è diventata finalmente realtà.

Cus Torino e Rari Nantes per la gestione

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di una nutrita folla, con diversi esponenti politici e di tanti cittadini che da domani, con l'Open Day, potranno provare l'ebrezza di muoversi tra le diverse corsie di una struttura bellissima e all'avanguardia, che già stamattina ha visto alcuni fortunati fare i primi tuffi. Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio ha fatto da gran cerimoniere, avendo al fianco il suo pari grado della Rari Nantes Enzo Bellardi. Alla fine ha preso la parola il sindaco Montagna, che ha voluto al suo fianco Miressi e Gilli, scusandosi per il ritardo con cui è arrivato questo giorno, comprese le problematiche emerse negli ultimi mesi.

"Ho fatto fatica a dormire stanotte", ha detto visibilmente emozionato. "Dopo 18 anni si torna a nuotare a Moncalieri. 9 anni fa sembrava una cosa impossibile, ma abbiamo dimostrato che con il lavoro e la pazienza si poteva fare. Certo, anche prima, una parte di responsabilità è anche in campo a me, ma oggi festeggiamo questa bellissima realtà". Infine, rivolgendosi ai suoi assessori della sua squadra, Montagna ha lanciato un ponte verso il futuro: "Un sindaco non si giudica dalle cose che fa ma da quelle che lascia in eredità. Io vi consegno questo gioiello".

Un investimento da 5 milioni di euro

L'impianto di via Matilde Serao ha rappresentato un investimento di circa 5 milioni di euro per l'amministrazione comunale. La piscina è stata progettata con un occhio di riguardo al tema del risparmio energetico e avrà tariffe agevolate per anziani, disabili e fragili, con una zona completamente rinnovata e ricca di verde attorno alla piscina per valorizzare l'intera area.