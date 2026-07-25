Festival dell’Alta Felicità: tre francesi fermati sulla statale con fumogeni, petardi e strumenti da scasso

E' massima l'attenzione da parte delle forze dell’ordine in vista del Festival dell’Alta Felicità di Venaus, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti in Val di Susa. Nell’ambito dei servizi preventivi predisposti dalla Questura di Torino, la Polizia di Stato ha intercettato nella serata di mercoledì 23 luglio tre cittadini francesi che stavano percorrendo la statale 24 a bordo di un’auto proveniente dalla Francia.

Un controllo che ha portato al ritrovamento di diverso materiale considerato dagli investigatori potenzialmente utilizzabile per creare situazioni di pericolo o per sottrarsi all’identificazione.

Nel bagagliaio un arsenale

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno trovato nel vano portabagagli numerosi artifici pirotecnici, fumogeni e petardi, insieme a una serie di strumenti da lavoro e oggetti ritenuti incompatibili con una normale trasferta.

Tra il materiale sequestrato figuravano tronchesi, un flessibile alimentato da due batterie, cesoie, oltre a indumenti e accessori destinati a occultare il volto come caschi, maschere e occhiali.

Gli agenti hanno inoltre rinvenuto bombolette spray, liquidi infiammabili tra cui benzina, altri materiali e diverse schede Sim separate dai telefoni cellulari, elemento che secondo gli investigatori avrebbe potuto rendere più complessa l’eventuale localizzazione dei dispositivi.

Il provvedimento di allontanamento immediato

Dopo gli accertamenti di rito, il Prefetto di Torino ha emesso nei confronti dei tre cittadini francesi un decreto di allontanamento dal territorio nazionale, previsto dalla normativa per i cittadini comunitari quando sussistono motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato eseguito immediatamente ed è stato successivamente sottoposto al controllo dell’Autorità giudiziaria. Il Tribunale di Torino ha convalidato i provvedimenti del Questore, ritenendo fondate le valutazioni sulla pericolosità del materiale trovato a bordo dell’auto.

Secondo quanto emerso, gli oggetti sequestrati sarebbero stati considerati idonei, per caratteristiche e quantità, a provocare danni a beni, mettere a rischio l’incolumità delle persone e ostacolare l’identificazione degli utilizzatori.

Fogli di via per i quattro fermati

Oltre all’allontanamento dall’Italia, il Questore di Torino ha disposto nei confronti dei tre cittadini francesi anche il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno sul territorio nazionale, con durata variabile tra uno e due anni. Un ulteriore provvedimento di prevenzione è stato adottato nei confronti di un cittadino residente in provincia di Brescia, fermato alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Anche in questo caso gli agenti hanno trovato materiale esplosivo e strumenti ritenuti compatibili con il possibile travisamento della persona. Per lui è scattato un divieto di ritorno della durata di un anno.

“Bene i provvedimenti preventivi emessi dalla Questura di Torino contro gli antagonisti No Tav in vista del Festival dell’alta Felicità a Venaus - così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli -. Visti i ripetuti episodi di violenza a cui siamo stati abituati ogni anno, a ridosso dell’evento, era evidente che fossero necessari provvedimenti contro chi rende ogni occasione motivo di scontro e violenza e lo diciamo da tempo".



