Incidente al bivio tra le autostrade Torino-Savona e Asti-Cuneo: 4 persone alle cure del 118

Quattro le persone finite alle cure del servizio di emergenza 118 dopo un incidente verificatosi questa mattina, sabato 25 luglio, lungo lo svincolo al bivio tra l’autostrada A6 Torino-Savona e la A33 Asti-Cuneo, al chilometro 55+000 in direzione Savona. Erano da poco passate le ore 7.20 quando l’automobile sulla quale viaggiavano è andata a sbattere violentemente contro un guardrail.

Sul posto stanno operando anche i vigili del fuoco volontari partiti dal distaccamento di Fossano, intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

AUTO SI TAMPONANO SULLA A6

Nella tarda serata di ieri, venerdì 24, l’autostrada A6 Torino-Savona era stata teatro di un tamponamento tra due automobili avvenuto intorno alle ore 23.30 all’altezza dell’area Rio Coloré, presso Cavallermaggiore. Gli occupanti delle vetture non hanno subito gravi conseguenze. I soccorsi erano stato prestati dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, giunti sul posto con squadre da Carmagnola e Racconigi.

UN FERITO NELL’AUTO FUORI STRADA A VICOFORTE

Una sola auto coinvolta nel sinistro verificatosi intorno all’una di questa notte a Vicoforte. Una persona è stata portata in ospedale per farsi medicare dal servizio di emergenza del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Mondovì.