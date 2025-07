Notte di boxe in Circoscrizione 6: riflettori su “The Doctor's Night”

La passione per la boxe torna protagonista a Torino con un evento da non perdere: “The Doctor's Night”, la serata di pugilato che sabato 26 luglio 2025 accenderà il bocciodromo Rossini di corso Mamiani 5.

Organizzato da Boxing De Rua con il patrocinio della Circoscrizione 6, l’evento promette spettacolo puro grazie a 12 match di altissimo livello tra pugilato olimpico e professionistico. Un mix esplosivo di tecnica, forza e adrenalina che coinvolgerà atleti emergenti e nomi noti del ring, in una cornice sportiva carica di energia.

L’inizio della serata è previsto per le ore 20, con l'apertura al pubblico dalle 19.30. Il biglietto d’ingresso ha un costo popolare di 10 euro, per permettere a tutti di assistere a uno spettacolo sportivo di qualità.

Un’occasione speciale non solo per gli appassionati della nobile arte, ma anche per chi vuole vivere una serata estiva diversa, all’insegna dello sport e dell’agonismo sano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 349.1848511 o 347.8871843.