Spacciava in monopattino a San Donato, la polizia risponde ai residenti e arresta un 18enne

Gli esposti dei residenti e il continuo tam-tam del quartiere hanno centrato l'obiettivo. Nel San Donato l'area compresa tra corso Francia, via Schina e via Piffetti era finita da tempo nel mirino delle segnalazioni per spaccio e microcriminalità, diventando un caso per la Circoscrizione 4. La risposta delle forze dell'ordine non si è fatta attendere: un'operazione mirata degli investigatori del Commissariato di San Donato ha portato all'arresto di un 18enne di origine senegalese, sorpreso a vendere dosi di cocaina spostandosi qua e là su un monopattino elettrico.

Il blitz tra corso Francia e via Schina

L’intervento è scattato a seguito di un servizio di appostamento strategico predisposto dalla Polizia di Stato per monitorare i punti più caldi del quartiere. Gli agenti in borghese hanno notato un uomo che attendeva con fare sospetto all’angolo tra corso Francia e via Schina, consultando continuamente lo smartphone.

Pochi istanti dopo, il pusher è sopraggiunto a bordo del monopattino: uno scambio rapido, un involucro contro banconote, prima della tentata fuga verso via Piffetti. Mentre un agente bloccava subito l'acquirente - trovandolo in possesso della dose di cocaina appena acquistata - gli altri poliziotti si sono messi all'inseguimento del giovane pusher, che aveva accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L'arresto alla stazione Principi d'Acaja

La corsa del 18enne si è interrotta nei pressi della fermata della metropolitana "Principi d'Acaja", dove i poliziotti lo hanno bloccato. La perquisizione personale ha fatto scattare il sequestro dei contanti (il denaro della vendita appena conclusa più altri 120 euro ritenuti provento dello spaccio), di due cellulari usati per gestire i contatti e del monopattino impiegato come mezzo di trasporto e fuga.

Dopo la convalida dell'arresto, per il giovane si sono aperte le porte del carcere in attesa degli sviluppi processuali (va ricordato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza).