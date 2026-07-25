Salvati due Jack Russel rimasti intrappolati nella tana di un tasso

Si è conclusa nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, dopo 24 ore di lavoro, la complessa operazione che ha visto i vigili del fuoco del Comando di Torino impegnati nel salvataggio di due Jack Russel, rimasti intrappolati nel sottosuolo all'interno di una profonda tana di tasso.

Un'odissea sotterranea

Tutto era iniziato nelle prime ore di venerdì 24 luglio, quando i proprietari dei due cagnolini, non vedendoli rientrare, ne avevano seguito le tracce fino all'ingresso di una cavità naturale. Sentendo i guaiti provenire dalle viscere della terra e constatata l'impossibilità di richiamarli in superficie, è scattata la chiamata al 112.

La conformazione del terreno e la complessità del reticolo sotterraneo scavato dagli animali selvatici hanno reso il recupero un'autentica sfida ingegneristica. Per individuare l'esatta posizione dei due Jack Russel, i pompieri hanno dovuto avviare una prima fase di indagine ad altissima precisione strumentale, avvalendosi di rilevatori acustici e sonde ottiche per "mappare" il sottosuolo ed evitare crolli che avrebbero potuto essere fatali.

Mezzi pesanti e turni estenuanti

Solo dopo aver localizzato con certezza gli animali è scattata la seconda fase dell'intervento, che ha visto l'impiego di mezzi meccanici per il movimento terra per scavare e intercettare le gallerie sotterranee. Un lavoro titanico e delicatissimo che ha richiesto una continuità operativa assoluta: dalle prime ore di venerdì si sono alternate sul posto ben 7 squadre tra personale permanente e volontario, per un totale di 21 unità impegnate.

Nella mattinata di oggi, infine, il momento più atteso: i due cani sono stati estratti sani e salvi, affidati al servizio veterinario per gli accertamenti di rito e infine riabbracciati dai proprietari.