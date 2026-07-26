Scontri tra No Tav e forze dell'ordine: 436 identificati, sequestrate bombe molotov [FOTO e VIDEO]

Non si spegne l'eco delle tensioni in Val di Susa a seguito dei recenti assalti ai cantieri della Torino-Lione. La Polizia di Stato ha tracciato il primo (pesante) bilancio ufficiale delle attività di controllo e prevenzione messe in campo a margine del festival "Alta Felicità".

"Foreign fighters" dell'antagonismo

Le verifiche condotte dagli agenti hanno portato all'identificazione diretta di 436 persone. La posizione di ciascuno è ora al vaglio degli inquirenti sia sul piano amministrativo sia su quello penale.

A risaltare è soprattutto la componente estera del movimento: una quota rilevante dei fermati proviene infatti da altri Paesi europei, in particolare da Francia, Germania e Belgio, a conferma di come la Val di Susa continui a rappresentare un polo d'attrazione per la galassia antagonista transfrontaliera.

L'arsenale sequestrato: molotov, maschere e ordigni

I controlli sul campo e le perquisizioni a ridosso delle aree di cantiere hanno permesso di recuperare un vero e proprio kit da guerriglia. Gli agenti hanno posto sotto sequestro bottiglie incendiarie (molotov), svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, ordigni artigianali, maschere antigas e abbigliamento idoneo al travisamento per impedire l'identificazione durante i blitz.

Prevenzione e Daspo

Il lavoro d'intelligence della Polizia di Stato era tuttavia scattato ben prima del corteo. Durante i servizi preventivi svolti nei giorni precedenti – che avevano portato al controllo di circa 1.800 persone – le forze dell'ordine avevano già intercettato materiali analoghi, facendo scattare una pioggia di misure restrittive.

Il bilancio parla chiaro: 16 fogli di via obbligatori, 9 DACUr (il cosiddetto Daspo urbano) e due fermi preventivi. Sul fronte delle frontiere, tre cittadini francesi sono stati respinti direttamente ai valichi di confine, mentre per altri attivisti d'oltralpe sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. Le indagini proseguono per attribuire le singole responsabilità sulle aggressioni ai cantieri e alle forze dell'ordine.