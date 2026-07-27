Cultura, bagna cauda e mare: la Circoscrizione 5 lancia il nuovo programma di gite sociali

Un'opportunità preziosa per fare nuove amicizie, scoprire le bellezze del Piemonte e della Liguria e godersi qualche giornata di relax a prezzi accessibili. La Giunta della Circoscrizione 5 ha approvato ufficialmente il rinnovo del progetto di Turismo Sociale per il 2026, un ricco programma di uscite giornaliere pensato per i cittadini autosufficienti e volto a promuovere il benessere, la socializzazione e la condivisione tra i residenti.

A darne annuncio il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Chiaffredo Ballatore.

Le tappe del 2026 e i dettagli del viaggio

Le mete selezionate per questo ciclo di viaggi uniscono cultura, natura ed enogastronomia. Il viaggio d'esordio è fissato per sabato 5 settembre a Finale Ligure, con la visita guidata all'incantevole borgo di Finalborgo. Si proseguirà poi domenica 3 ottobre con un tour tra i suggestivi borghi lacustri del Lago Maggiore, mentre domenica 22 novembre sarà la volta di Asti, in occasione della Fiera del Tartufo, accompagnata da un pranzo a base di bagna cauda. L'ultima tappa è prevista per martedì 8 dicembre con la visita ad Acqui Terme e ai suoi caratteristici Mercatini di Natale.

Per quanto riguarda i costi, la quota di partecipazione è fissata a 20 euro per i residenti della Circoscrizione 5 e a 40 euro per i non residenti. Il prezzo comprende il trasporto di andata e ritorno in autobus Gran Turismo, la presenza di un’accompagnatrice dedicata per l'intera giornata e l’assicurazione di viaggio. Restano esclusi eventuali pranzi e gli ingressi facoltativi alle visite guidate. Tutte le partenze avverranno dal parcheggio adiacente alla sede della Circoscrizione 5, in via Stradella 192.

Calendario delle iscrizioni e modalità di partecipazione

Per partecipare alle uscite occorre segnare in agenda le date relative agli sportelli d'iscrizione, che si terranno sempre di giovedì, dalle 10 alle 12, presso il primo piano (ufficio 4) della sede di via Stradella 192. Per la gita di Finale Ligure le iscrizioni apriranno giovedì 6 agosto, per il Lago Maggiore ci si potrà iscrivere giovedì 3 settembre, per la tappa di Asti la data da segnare è giovedì 1° ottobre, mentre per i mercatini di Acqui Terme le domande si raccoglieranno giovedì 5 novembre.

Al momento dell'iscrizione sarà fondamentale presentare la fotocopia della carta d'identità, la fotocopia del codice fiscale e il saldo della quota esclusivamente in contanti, dato che il servizio POS non sarà disponibile. Per ulteriori informazioni generali o prenotazioni è possibile contattare l'ente organizzatore L'Elica al numero fisso 011.7606924 oppure al cellulare 331.1392692.