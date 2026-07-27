Cantiere infinito in via Orbetello, Fissolo: "Porta degrado nel quartiere"

Cantiere infinito in via Orbetello. Siamo a cavallo dei quartieri Borgo Vittoria e Madonna di Campagna: da quasi quindici anni al civico 64 c'è un palazzone in costruzione abbandonato, con inferriate ormai consumate dal tempo. Un ecomostro mai completato, dove i lavori risultano sospesi da diversi anni, con evidente degrado dell’area circostante.

Prorogato il permesso

Torna a denunciare lo stato di abbandono il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che già nel 2023 aveva sollevato il problema. A fronte del decreto Milleproroghe, la società proprietaria dell'immobile ha ottenuto una nuova proroga del permesso di costruire all'11 ottobre 2028: ad annunciarlo l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni. Entro questa data devono essere completato non solo il palazzo, ma anche le opere di urbanizzazione.

"Questa situazione di incompiutezza - ha replicato Fissolo - determina un impatto negativo sul quartiere". "Per l'ennesima volta, rispettando la normativa, è stata concessa una nuova proroga con validità fino al 2028. Ci auguriamo che questa volta sia l'ultima proroga" conclude il capogruppo dei Moderati.

