Viaggio nell’inferno Cpr, Salis: "A Torino condizioni disumane, peggio dell’Albania"

Nuovo sopralluogo - per verificare le condizioni della struttura e delle persone trattenute al suo interno - presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di corso Brunelleschi.

" Si parla tanto del Cpr in Albania, ma qui a Torino la situazione non è molto diversa e non è meno allarmante - dice Salis - Non c’è accesso a cure adeguate, si fa ampio ricorso a psicofarmaci, senza dimenticare che le persone vengono trattenute qui non per un reato, ma per la loro condizione. Questo è aberrante, per un Paese civile ".

Sono 66 i presenti (su una capienza attuale di 70), di 17 nazionalità. “ Ci sono persone che hanno vissuto e lavorato qui per decine di anni, ma che magari non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno e di colpo si sono ritrovate illegali ”, prosegue Salis. “ Bisogna mettere fine a questo abominio ”.

“Torniamo con una certa costanza nel CPR e troviamo un certo ricambio al suo interno - aggiunge Ravinale - ma chiunque passa di qui subisce un trauma. Chi arriva dal carcere non capisce la pena aggiuntiva, ma ci sono anche persone che hanno figli Italiani, nati in Italia. Un signore dell’Ecuador ha un lavoro e due figli, ma lo hanno portato qui dopo un controllo documenti e intanto sta qui a trovarsi in un trattamento di tortura, senza spiegazioni e in un periodo non chiaro. L’uso degli psicofarmaci dimostrano che chi ha fragilità non dovrebbe stare qui dentro”.

I racconti sono di persone abbandonate qui dentro “senza fare niente, spesso manca l’acqua calda. Il cibo non è particolarmente gradito e non c’è né prospettiva, né comprensione. Un signore pakistano ha fatto la rotta balcanica nel 2018 che non si spiega perché, senza aver commesso reati, si trova qui dentro”.