Aprire un conto in Svizzera: i 3 errori di compliance che rischiano di far bloccare i fondi

La stabilità economica della Svizzera e la solidità del suo sistema finanziario continuano ad attrarre imprenditori, liberi professionisti e persone con patrimoni elevati. Aprire un conto in Svizzera può rappresentare una scelta strategica di diversificazione bancaria e valutaria, oltre che uno strumento utile per gestire operazioni e investimenti internazionali.

Non costituisce, tuttavia, un mezzo per sottrarre il patrimonio agli obblighi fiscali, ai creditori o alle autorità italiane.

Lo scenario internazionale è profondamente cambiato negli ultimi anni. L’epoca nella quale il segreto bancario veniva considerato uno strumento di anonimato assoluto è terminata, lasciando spazio a protocolli internazionali di trasparenza fiscale, antiriciclaggio e identificazione della clientela sempre più rigorosi.

La Svizzera partecipa allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari. Le banche raccolgono i dati concernenti i clienti fiscalmente residenti all’estero e li trasmettono all’Amministrazione federale delle contribuzioni, che li comunica alle autorità fiscali degli Stati partner.

Affrontare l’apertura del rapporto senza una preparazione documentale e fiscale adeguata può quindi comportare il rigetto della domanda, richieste integrative, limitazioni operative e, nei casi previsti dalla normativa antiriciclaggio, la segnalazione o il blocco delle somme.

Le banche svizzere applicano procedure di due diligence particolarmente approfondite nei confronti della clientela internazionale. Per questo è importante conoscere almeno tre errori fiscali, documentali e procedurali che possono compromettere l’apertura e la successiva gestione del conto.

L’illusione dell’anonimato e l’omessa indicazione nel quadro RW

Il primo errore deriva dalla convinzione che i capitali detenuti in Svizzera siano invisibili al Fisco italiano o automaticamente sottratti agli obblighi dichiarativi.

La cittadinanza italiana, da sola, non determina la comunicazione dei dati. Ciò che rileva, nell’ambito dello scambio automatico, è principalmente la residenza fiscale dichiarata e accertata del titolare del conto.

Le istituzioni finanziarie svizzere raccolgono informazioni quali nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale, saldo del conto e determinati redditi finanziari. Tali dati possono essere trasmessi all’autorità fiscale dello Stato nel quale il cliente risulta fiscalmente residente.

Per il contribuente fiscalmente residente in Italia, la regolarità dell’operazione dipende anche dal corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In linea generale, le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero. Per i depositi e i conti correnti bancari esteri è tuttavia prevista un’esclusione dal solo monitoraggio quando il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non supera 15.000 euro.

Questa soglia non deve essere confusa con quella prevista per l’IVAFE. L’imposta sul valore dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero non è dovuta quando la giacenza media complessiva non supera 5.000 euro. Quando l’IVAFE è dovuta, il quadro deve essere compilato anche se non sussiste l’obbligo di monitoraggio.

Non è quindi corretto affermare che qualsiasi conto svizzero debba sempre essere indicato oppure che l’IVAFE sia necessariamente dovuta su qualunque somma depositata. È indispensabile verificare il valore massimo raggiunto, la giacenza media, la durata del possesso, la quota di titolarità e le eventuali deleghe operative.

L’omessa o incompleta compilazione, quando obbligatoria, può comportare sanzioni amministrative, recupero dell’imposta, interessi e controlli sulla provenienza delle disponibilità estere.

Il fai da te e l’inadeguata preparazione dell’onboarding bancario

Nel diritto bancario internazionale, la disponibilità della somma da depositare non attribuisce automaticamente il diritto all’apertura di un conto.

Ogni banca mantiene autonomia nella selezione della clientela, nella definizione dei patrimoni minimi richiesti e nella valutazione dei rischi geografici, professionali, fiscali e reputazionali collegati al rapporto.

La legislazione svizzera impone agli intermediari finanziari di identificare la controparte e l’avente economicamente diritto. In presenza di operazioni o relazioni che presentano profili di rischio, la banca deve inoltre chiarirne il retroscena economico, lo scopo e, quando necessario, l’origine del patrimonio e dei fondi.

Il cliente deve quindi essere in grado di dimostrare in maniera coerente:

la propria identità e residenza fiscale;

l’origine del patrimonio complessivo;

la provenienza delle somme da trasferire;

la natura dell’attività professionale o imprenditoriale;

lo scopo del conto e le operazioni previste;

la regolarità fiscale dei capitali;

la struttura societaria e l’identità del titolare effettivo, quando il conto è intestato a una società.

Una documentazione incompleta, contraddittoria o non aggiornata può determinare richieste di chiarimento, sospensione dell’istruttoria o rifiuto dell’apertura. Non è però corretto affermare che la mancata presentazione di chiarimenti redatti da un professionista provochi automaticamente il congelamento del denaro.

Il blocco previsto dalla normativa antiriciclaggio interviene nelle ipotesi stabilite dalla legge, in particolare quando ricorrono i presupposti per una comunicazione all’Ufficio svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro oppure quando viene disposto dall’autorità competente.

L’assistenza legale e fiscale resta comunque utile per predisporre preventivamente un fascicolo di compliance coerente e per rispondere in maniera completa alle richieste della banca, riducendo il rischio di ritardi, rifiuti o successive limitazioni operative.

La confusione tra tutela patrimoniale e sottrazione fraudolenta

Il terzo errore riguarda la finalità e il momento nel quale viene effettuato il trasferimento.

La pianificazione patrimoniale lecita è un’attività preventiva, trasparente e documentata. Può comprendere la diversificazione delle banche, delle valute e degli investimenti, purché siano rispettati gli obblighi fiscali, dichiarativi e antiriciclaggio.

Il semplice trasferimento di denaro dall’Italia alla Svizzera non integra di per sé un reato, neppure quando il soggetto abbia debiti o controversie in corso. Occorre però evitare che l’operazione sia simulata o fraudolenta e venga realizzata con lo scopo di rendere inefficace l’azione dei creditori o dell’Amministrazione finanziaria.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, richiede specificamente il compimento di un’alienazione simulata o di altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva di imposte sui redditi o IVA, interessi e sanzioni per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.

Quando l’importo supera 200.000 euro, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più grave. Non ogni movimentazione successiva a un accertamento o a un debito fiscale costituisce quindi sottrazione fraudolenta: devono essere provati la finalità specifica, la natura fraudolenta dell’atto, l’idoneità a pregiudicare la riscossione e il superamento della soglia prevista.

Nei rapporti con i creditori privati, il trasferimento può inoltre essere assoggettato, ricorrendone i presupposti, ad azione revocatoria, sequestro conservativo o esecuzione forzata. Conseguenze penali possono sorgere soltanto quando siano integrati gli elementi di specifici reati, ad esempio in materia concorsuale, tributaria o di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giudiziari.

La Svizzera non costituisce un territorio immune dalla cooperazione giudiziaria. In presenza dei presupposti previsti dalla legge e dagli strumenti internazionali applicabili, le autorità possono prestare assistenza, acquisire informazioni e sottoporre i rapporti bancari a misure cautelari o sequestri disposti dall’autorità competente.

Evitare il fai da te e affidarsi a professionisti specializzati: l’approccio dello Studio Legale Internazionale Bertaggia

La complessità della normativa fiscale italiana e delle procedure bancarie svizzere rende opportuno esaminare preventivamente la situazione personale, patrimoniale e professionale del cliente.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, fondato nel 1993 dall’Avv. Daniele Bertaggia, Avvocato Cassazionista, opera da oltre trent’anni nel diritto societario internazionale, nella pianificazione fiscale e nella tutela patrimoniale transnazionale.

Lo Studio adotta un protocollo focalizzato sulla consulenza preventiva e strategica. Attraverso una rete di referenti operativi in Svizzera e in altre giurisdizioni internazionali, assiste il cliente nella valutazione preliminare dell’operazione e nella preparazione della documentazione necessaria.

Il metodo comprende il triage documentale, la verifica della residenza fiscale, l’analisi dell’origine del patrimonio e dei fondi, l’esame degli obblighi dichiarativi italiani e la selezione dell’istituto maggiormente compatibile con il profilo del cliente.

Un’attività preventiva non può garantire l’accettazione della domanda, che resta soggetta alla valutazione autonoma della banca, ma può ridurre sensibilmente il rischio di presentare una pratica incompleta, incoerente o non conforme agli standard richiesti.

L’operatività dello Studio è digitalizzata e consente di assistere mediante videoconsulenza imprenditori, professionisti e privati anche quando si trovano fuori dall’Italia, coordinando gli specialisti coinvolti nella pratica.

Affidarsi a soluzioni improvvisate per trasferire capitali oltre confine può esporre a contestazioni fiscali, ritardi bancari, richieste antiriciclaggio e difficoltà nella successiva movimentazione delle somme.

Per strutturare un’operazione conforme al monitoraggio fiscale italiano e agli standard di compliance elvetici è necessario valutare preventivamente la provenienza dei fondi, gli obblighi dichiarativi e lo scopo effettivo del rapporto.

Prima di compiere scelte che possano compromettere la gestione della liquidità, è possibile approfondire come aprire un conto in Svizzera sul sito dello Studio Legale Internazionale Bertaggia.











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