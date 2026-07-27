Trofarello, Filcams CGIL rilancia la contrattazione sull'appalto Fiorentini

L'incontro esplorativo dello scorso 17 luglio tra Filcams CGIL Torino, Elpe (azienda titolare dell'appalto) e Fiorentini (in qualità di committenza) ha segnato la ripresa di un percorso di confronto che coinvolgerà le delegate e i delegati dello stabilimento di Trofarello.

"L'incontro esplorativo del 17 luglio scorso tra Filcams CGIL Torino, Elpe, azienda titolare dell'appalto, e Fiorentini, in qualità di committenza, ha segnato la ripresa di un percorso di confronto che, come sempre," spiega la Filcams "coinvolgerà le delegate e i delegati dello stabilimento di Trofarello. Un percorso di contrattazione avviato ormai sei anni fa che ha già prodotto importanti miglioramenti delle condizioni economiche e normative delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'appalto e che oggi punta a conseguire ulteriori avanzamenti."

Il tavolo ha permesso di gettare le basi per un'omogeneizzazione dei trattamenti con il settore manifatturiero principale. "L'incontro ha consentito di avviare un confronto finalizzato a costruire un percorso che porti al raggiungimento di condizioni economiche e normative complessivamente equivalenti a quelle previste nel settore produttivo di riferimento," sostiene la Filcams "valorizzando e consolidando le conquiste già ottenute."

La trattativa si inserisce tuttavia in un contesto articolato. "È una strada in salita, resa ancora più complessa dalle caratteristiche del sistema degli appalti. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare le condizioni economiche e normative delle lavoratrici e dei lavoratori senza mettere a rischio l'occupazione e la tenuta produttiva del sito," dichiara la Filcams "evitando situazioni che, come già accaduto in altre realtà, potrebbero avere ricadute negative sia sul lavoro sia sul territorio. Nonostante queste difficoltà, il confronto avviato il 17 luglio punta a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti, attraverso il riconoscimento di trattamenti economici e tutele complessivamente coerenti con l'attività svolta e con le più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di appalti."

Il percorso proseguirà coinvolgendo direttamente il personale dello stabilimento. "Come sempre, ogni sviluppo del confronto sarà condiviso con le rappresentanze sindacali e con le lavoratrici e i lavoratori interessati," ribadisce il sindacato "che restano i protagonisti di questo percorso."

"La Filcams Cgil Torino continuerà a lavorare" conclude la Filcams "affinché il confronto avviato possa tradursi in risultati concreti e duraturi, capaci di rafforzare salari, diritti e tutele per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti."