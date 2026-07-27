Peugeot e-Boxer: la soluzione large e full-electric per professionisti

Oggi, le crescenti restrizioni al traffico e le normative sulle emissioni rischiano di rallentare il lavoro di chi ha bisogno di spazio e portata per il proprio business. Per superare questi vincoli operativi senza rinunciare alle capacità di carico tipiche dei furgoni di grandi dimensioni, la scelta di un veicolo commerciale a zero emissioni rappresenta una svolta strategica per le imprese italiane. La risposta concreta a queste necessità prende forma nel Peugeot e-Boxer, la soluzione full-electric sviluppata per garantire la massima efficienza nelle consegne e l'accesso illimitato a ogni area della città (fatte salve le specifiche disposizioni comunali e i regolamenti locali sulla circolazione).

Spazio senza compromessi: le volumetrie del vano di carico

La forza principale del Peugeot e-Boxer risiede nella sua straordinaria capacità di adattarsi alle più disparate esigenze di trasporto, grazie a una progettazione che mette al centro lo sfruttamento ottimale dello spazio interno. La batteria di trazione è posizionata in modo intelligente sotto il pianale, una scelta ingegneristica fondamentale che non va a intaccare minimamente le dimensioni e la geometria del vano merci:

Massima versatilità. La gamma prevede diverse varianti che combinano lunghezze e altezze differenti, consentendo di configurare lo spazio in base al tipo di merci movimentate.

La gamma prevede diverse varianti che combinano lunghezze e altezze differenti, consentendo di configurare lo spazio in base al tipo di merci movimentate. Accessibilità facilitata. Le ampie porte posteriori, apribili fino a 270 gradi (optional), e la porta laterale scorrevole destra permettono di effettuare le operazioni di carico e scarico con la massima fluidità, anche utilizzando muletti o transpallet per il posizionamento del carico.

Portata e robustezza al servizio delle imprese italiane

Oltre al volume utile, un furgone di segmento Large deve saper garantire una struttura solida e una capacità di trasporto in termini di peso adatta ai carichi più gravosi. Il Peugeot e-Boxer è stato progettato partendo da una base meccanica rinforzata, capace di sopportare le sollecitazioni tipiche del lavoro pesante senza perdere in dinamica di guida.

La stabilità del mezzo, garantita anche dal baricentro basso dovuto alla posizione delle batterie, si traduce in una sicurezza attiva di livello superiore su ogni tipo di percorso, dalle strade extraurbane alle autostrade. La portata utile è studiata per rispondere alle necessità di chi trasporta merci pesanti, attrezzature industriali o materiali da costruzione, offrendo performance costanti in qualsiasi condizione di utilizzo.

Tecnologia e comfort di marcia per i professionisti del viaggio

Passare molte ore al volante di un veicolo da lavoro richiede un ambiente che sappia tutelare il benessere e la concentrazione del conducente. L'abitacolo del Peugeot e-Boxer si trasforma in un vero e proprio ufficio mobile, dove la tecnologia è orientata alla semplificazione delle mansioni quotidiane. La silenziosità assoluta del motore elettrico elimina lo stress acustico tipico dei vecchi propulsori termici, mentre i sistemi di connettività avanzata permettono di gestire la navigazione e i parametri di ricarica in tempo reale. Le soluzioni di ricarica rapida, compatibili con le colonnine pubbliche ad alta potenza, assicurano la massima continuità operativa, consentendo di recuperare preziosa autonomia durante le pause naturali del turno di lavoro.

Peugeot e-Boxer: risposte ai dubbi più frequenti sul furgone elettrico Large

Quali sono le configurazioni di volume disponibili per il Peugeot e-Boxer?

Il Peugeot e-Boxer offre un'ampia scelta di configurazioni per rispondere a ogni necessità di stivaggio. La gamma si articola su diverse lunghezze (da L3 a L4) e altezze (da H2 a H3), che permettono di ottenere un volume utile di carico estremamente generoso. Le versioni disponibili partono da una volumetria di 13 metri cubi per i modelli intermedi, fino a raggiungere un massimo di ben 17 metri cubi nella configurazione più capiente, posizionandosi ai vertici della categoria full-electric.

Qual è la portata utile massima per il trasporto merci per Peugeot e-Boxer?

La progettazione robusta del Peugeot e-Boxer consente di mantenere prestazioni di carico eccezionali anche con l'architettura a batteria. A seconda della versione scelta e della configurazione del telaio, la portata utile massima destinata al trasporto delle merci può raggiungere i 1.500 kg. Questo dato assicura alle aziende la possibilità di movimentare carichi pesanti e attrezzature ingombranti in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei limiti di legge.

Per quali aziende è adatto il Peugeot e-Boxer?

Il Peugeot e-Boxer è il mezzo ideale per le realtà aziendali che trasportano carichi voluminosi e devono operare regolarmente nelle aree cittadine, sempre nel rispetto delle singole disposizioni comunali sul traffico e gli accessi. È particolarmente indicato per le imprese di traslochi, le società di logistica impegnate nelle consegne dell'ultimo miglio su larga scala, i corrieri espressi, i distributori di merci deperibili e le aziende edili o di assistenza tecnica che hanno l'esigenza di allestire una vera e propria officina mobile all'interno del veicolo.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne