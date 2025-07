Ventenne ubriaco fermato alla guida con un tasso alcolico di tre volte superiore al limite

Denuncia all'autorità giudiziaria col rischio di una multa da 1.500 a 6.000 euro, dell'arresto per un periodo da sei mesi ad un anno e della sospensione della patente da uno a due anni.

Queste le possibili conseguenze cui va incontro il giovane, un ventenne di nazionalità italiana, fermato alla guida in stato di ebbrezza nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio nella zona nord di Torino. Guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito.

Erano circa le 2 e mezza del mattino quando una pattuglia del Reparto Radiomobile della Polizia Locale ha notato un’automobile con un’andatura inconsueta.

Dopo aver intimato l’alt per effettuare un controllo, gli agenti hanno subito notato che il giovane si era messo alla guida in stato di ebbrezza. Così lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro, accertando che guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

La pattuglia ha così proceduto al ritiro della patente di guida e al deferimento all’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

Sono numerosi i controlli della Polizia Locale di Torino volti a verificare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida, non soltanto durante i servizi di pattuglia o in caso di intervento per sinistri stradali, ma anche con servizi dedicati.

In totale, nel primo semestre 2025 sono state 100 le violazioni accertate per guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2) e altre 15 quelle accertate nei riguardi in particolare di conducenti neopatentati, minori di 21 anni e conducenti professionali (art. 186 bis). 18 le sanzioni scattate nel caso di altrettanti utenti della strada per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici (art. 186 comma 7).