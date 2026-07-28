Cura del centro storico, proseguono i lavori sulla pavimentazione di piazza Carlina

L’impegno per la sicurezza delle vie del centro cittadino non si ferma. È attualmente in pieno svolgimento l'intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione in porfido della carreggiata est di piazza Carlo Emanuele II, nel tratto compreso tra via Accademia Albertina e via Maria Vittoria.

Un cantiere operativo che punta a risolvere le criticità del fondo stradale, ripristinando la regolarità del piano viabile per chi transita ogni giorno nel salotto buono della città, senza però intaccare lo storico valore architettonico di uno dei luoghi simbolo di Torino.

Materiale lapideo e sicurezza: la mappa degli interventi

La sistemazione dei cubetti di porfido in piazza Carlina s'inserisce in un quadro più ampio di manutenzioni che la Circoscrizione 1 sta portando avanti nel Centro città per garantire standard di sicurezza elevati a pedoni e automobilisti.

A confermare la continuità dell'azione amministrativa è Francesco Martinez, coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 1. "Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello nella cura del suolo pubblico, a partire dal materiale lapideo che caratterizza il nostro centro cittadino. Insieme ai lavori in via San Domenico e piazza Solferino, continua l'attenzione per garantire spazi pubblici sicuri e di qualità".