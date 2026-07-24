Juve e Poli insieme per creare la nuova classe dirigente dei grandi eventi

Lo sport e lo spettacolo dal vivo muovono oggi investimenti, innovazione tecnologica e responsabilità sociali che vanno ben oltre i novanta minuti di gioco o le luci di un palcoscenico. Da questa premessa prende forma l’International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, la prima edizione del corso di alta formazione presentato da Juventus e Politecnico di Torino attraverso la PoliTO Master School. Alla presentazione ufficiale dell'iniziativa era presente anche l'ex capitano bianconero e della nazionale Giorgio Chiellini.

​"L'obiettivo è quello di creare la nuova classe dirigente del settore dello sport e dei grandi eventi", spiega il rettore del Politecnico Stefano Corgnati. "E che abbia nella sua quotidianità la capacità di interpretare la complessità di un sistema con sempre più bisogno di sostenibilità e rispetto dei criteri energetici e di impatto sociale".

"Ma dall'altra parte - prosegue Corgnati,- serve "la razionalizzazione di usare nel modo corretto le risorse economico-finanziarie per mandare messaggi positivi a tutta la società".

Un master del fare

​Un vero e proprio "master del fare", impostato per integrarsi con l'esperienza professionale di chi già lavora sul campo. Il corso si rivolge infatti a manager, dirigenti di club, leghe, federazioni e professionisti dell'intrattenimento operanti a livello nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, è l'auspicio dell'ateneo di corso Duca degli Abruzzi, si immagina una possibile attrattività rispetto ai giovani che faranno da apripista per una nuova cultura manageriale nello sport.

​"L'iniziativa unisce due eccellenze territoriali, ma dal respiro globale" ha detto in conferenza Giorgio Chiellini, tra gli artefici di questa partnership di alta formazione tra il club e il polo universitario.

Il Politecnico apporta la sua esperienza nella ricerca e nella didattica esperienziale, mentre la Juventus condivide il proprio know-how sul campo, con un'attenzione particolare all'innovazione, alle nuove tecnologie e alla gestione sostenibile.

"Una leva strategica fondamentale per accompagnare la crescita delle competenze in un mercato in costante trasformazione", sottolinea Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer di Juventus.

Come si sviluppa

​Il master durerà 5 mesi, con inizio a gennaio e conclusione a maggio 2027, e si terrà interamente in lingua inglese. La struttura prevede circa 60 ore di lezioni frontali in modalità ibrida (in presenza e online) e una parte importante dedicata al project work, che consentirà ai partecipanti di sviluppare progetti utili e applicabili direttamente nelle proprie realtà. Non mancheranno i momenti di confronto e dibattito tra docenti dell'ateneo, esperti internazionali -non solo di Juventus e non solo di calcio - e professionisti del settore.

​L'obiettivo è offrire ai corsisti strumenti per interpretare le dinamiche tra strategia, organizzazione, operations, comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder. Al termine del percorso la cerimonia di graduation si terrà all'Allianz Stadium.

I posti disponibili per questa prima edizione sono 30 e le selezioni si sono aperte oggi: le informazioni e i dettagli sul bando sono consultabili sul sito www.polito.it.