Circoscrizione 5, si rafforza il centro-destra: Luigi Borelli sceglie Forza Italia - Udc

Da "Una poltrona per due" ad "Amici miei". I consiglieri Luigi Borelli e Antonio Cuzzilla, protagonisti un anno fa della (rovinosa) caduta del presidente Enrico Crescimanno, ora convivono sotto lo stesso tetto

Si muovono ancora, infatti, le tessere del puzzle politico all’interno della Circoscrizione 5. Con una nota ufficiale, il consigliere Borelli ha formalizzato la sua adesione convinta al gruppo Forza Italia - Udc, segnando un passaggio politico significativo destinato a produrre ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

La decisione, spiega lo stesso Borelli che ha lasciato i Moderati, non è arrivata all'improvviso, ma è l'esito di una riflessione ponderata e condivisa con un gruppo di sostenitori e amministratori locali: "È una scelta maturata dopo un’articolata riflessione svolta con un gruppo di persone, tra cui altri consiglieri di Circoscrizione che presto sposeranno questo stesso progetto".

Le radici del progetto

Alla base del passaggio c'è una chiara collocazione ideologica e programmatica, fondata sui valori liberali e della tradizione cristiana. "L'adesione a un partito liberale con salde radici cristiane è il risultato di un percorso basato su riflessioni politiche serie sul futuro della Città di Torino".

Non si tratta solo di una scelta di casacca, ma di un lavoro politico già avviato sul campo. Borelli ricorda tra le tappe fondamentali di questo percorso il convegno sulla sicurezza urbana organizzato lo scorso giugno, un evento che ha visto la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale ed europeo, tra cui Paolo Greco Lucchina (vicesegretario nazionale UDC) e l'onorevole Vito Bonsignore (vicepresidente del PPE).

Intesa sul territorio: "Fare squadra per risposte concrete"

Un ruolo determinante nella scelta è stato giocato anche dal fattore umano e dalla sintonia con i colleghi del gruppo d'aula. Insieme a Borelli, il gruppo di Forza Italia - Udc si rafforza attorno a un nucleo operativo coeso.

"Il fare squadra con due amici come Antonio Cuzzilla e Simona Borrelli, che hanno dimostrato concretamente il loro impegno costante per il territorio, oltre che farmi enorme piacere, rappresenta una vera e propria garanzia per svolgere un lavoro serio e incisivo in questo ultimo scorcio di consigliatura", conclude il consigliere.

Recentemente anche il consigliere Antonio Canino aveva lasciato i Moderati (in opposizione) per tornare in maggioranza, nel Gruppo Misto.