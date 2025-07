La Giunta fa quadrato attorno all'assessore Mazzoleni: "Nessun conflitto di interesse"

La Giunta di Torino fa quadrato attorno all'assessore Paolo Mazzoleni. Nelle ultime settimane l'esponente all'Urbanistica è finito più volte nel mirino del capogruppo del M5S Andrea Russi, che in un'interpellanza ha contesta il presunto il rapporto professionale tra lo studio dell'architetto BEMaa (Bruno Egger Mazzoleni architetti associati), con la società GO Fit.

Un'interlocuzione che non si sarebbe "mai interrotta, nemmeno dopo l’ingresso dell’architetto Mazzoleni nella Giunta comunale torinese". A questo si aggiunge che l'assessore avrebbe pubblicamente promosso progetti del colosso del fitness, tra cui la riqualificazione dell’area delle Arcate dell’ex Moi.

"Nessun conflitto di interesse"

"Alla luce degli elementi disponibili e delle norme vigenti,- ha replicato in Sala Rossa la vicesindaca Michela Favaro - l'Amministrazione non rileva alcun elemento di conflitto di interesse o di incompatibilità".

L'assessore al Patrimonio ha poi chiarito come la società GO FIT non ha presentato nessuna manifestazione di interesse per la riqualificazione delle Piscine Sempione.

Come annunciato il capogruppo Russi ora invierà il fascicolo all'autorità nazionale anticorruzione.