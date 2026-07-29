Caldo, la Protezione Civile scende nei parchi: ai Giardini Peppino Impastato consigli e controlli gratuiti

Consigli pratici per affrontare il caldo, materiale informativo e la possibilità di misurare gratuitamente la pressione arteriosa. Ha fatto tappa ai Giardini Peppino Impastato, in largo Sempione, il "Piano Estate 2026" promosso dalla Protezione Civile della Città di Torino, l'iniziativa pensata per informare e assistere i cittadini durante le giornate di temperature elevate, con un'attenzione particolare alle persone più fragili.

Info utili

Per tutto il pomeriggio i volontari e gli operatori della Protezione Civile hanno accolto i residenti offrendo indicazioni utili su come proteggersi dalle ondate di calore, distribuendo il materiale informativo della campagna e mettendo a disposizione il servizio gratuito di misurazione della pressione arteriosa.

All'appuntamento ha preso parte anche il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che ha sottolineato l'importanza di portare iniziative di prevenzione direttamente nei quartieri. "Portare la prevenzione direttamente nei quartieri significa essere presenti dove vivono le persone, offrendo informazioni, assistenza e piccoli ma importanti servizi, come la misurazione gratuita della pressione arteriosa".

Lomanto ha poi evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, volontari e territorio. "Come Circoscrizione 6 crediamo che la tutela della salute e la vicinanza ai cittadini passino anche attraverso iniziative come questa, capaci di fare rete tra istituzioni, volontari e territorio". Infine ha rivolto un ringraziamento alla Protezione Civile della Città di Torino e ai volontari "che hanno reso possibile questo momento di informazione e sensibilizzazione".

L'iniziativa rientra nel "Piano Estate 2026" della Città di Torino, il programma dedicato alla prevenzione e all'assistenza durante le ondate di calore. Tra le raccomandazioni rivolte ai cittadini ci sono l'attenzione all'idratazione, il limitare le uscite nelle ore più calde della giornata, mantenere gli ambienti domestici freschi e prestare particolare cura ad anziani, bambini e persone più vulnerabili.

I prossimi appuntamenti

Il calendario del "Piano Estate 2026" proseguirà con gli ultimi due appuntamenti in programma: il 4 agosto al Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, in piazza d'Armi (Circoscrizione 2), e il 6 agosto in corso Belgio, all'angolo con corso Brianza (Circoscrizione 7), sempre dalle 17.30 alle 20.00.