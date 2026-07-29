Pinerolo, arrestati dopo 13 anni gli autori dell'omicidio di Giovanni Bruno

I carabinieri hanno riaperto quello che può a tutti gli effetti essere definito un "cold case" assicurando alla giustizia gli autori dell’omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo che, il 4 giugno 2013, subì una rapina da parte di tre malviventi, uno dei quali gli esplose contro vari colpi di pistola, uccidendolo.

A distanza di tredici anni, gli investigatori dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino, attraverso una minuziosa attività di indagine, sono riusciti a riaprire il caso e a individuare con certezza i tre uomini, uno dei quali è deceduto otto anni fa. Per gli altri due, sulla base delle evidenze raccolte, è stata richiesta una misura cautelare, avallata dal gip del Tribunale di Torino.

Per il primo dei due, un settantanovenne noto alle forze dell’ordine, di origine sarda, sono scattate le manette il 27 luglio scorso: individuato e arrestato a Torino, è stato tradotto presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno". Stessa sorte per il complice, cinquantatreenne torinese, anch’egli noto alle forze dell’ordine, sorpreso e arrestato il giorno successivo, 28 luglio; anche per lui si sono aperte le porte del carcere. L'arresto dei colpevoli chiude un capitolo doloroso lungo quattordici anni, confermando l'efficacia delle indagini anche sui casi più complessi e restituendo giustizia alla memoria della vittima e alla sua famiglia.