Termovalorizzatore del Gerbido, chiesto il ripristino del pannello di monitoraggio fumi

La trasparenza ambientale al centro del dibattito. I gruppi consiliari “Misto di Maggioranza Indipendente per la 2” e “Noi progettiamo per la 2” hanno depositato un’interpellanza urgente per chiedere chiarimenti sulla mancata presenza del pannello elettronico che, fino a qualche anno fa, riportava in tempo reale i dati sulle emissioni del Termovalorizzatore del Gerbido.

Si tratta di uno strumento che in passato era stato considerato fondamentale per informare i cittadini sulla qualità dell’aria e sull’impatto dell’inceneritore. Oggi, con la prospettiva di un possibile ampliamento dell’impianto, la sua assenza solleva interrogativi.

Emissioni senza trasparenza

Il pannello in questione, situato in una posizione visibile ai cittadini, forniva informazioni continue sulle emissioni di fumi e altri dati ambientali relativi al funzionamento del termovalorizzatore. La sua rimozione, avvenuta ormai anni fa, ha lasciato un vuoto: i cittadini non hanno più accesso diretto ai dati in tempo reale, e ciò, secondo i consiglieri Piero Ventre, Davide Schirru e Marco Rizzonato, compromette la trasparenza e la possibilità di vigilare.

L’ampliamento dell’impianto

A rafforzare l’urgenza del ripristino, secondo i firmatari dell’interpellanza, è il recente dibattito sull’ampliamento delle attività dell’impianto di termovalorizzazione. Un potenziamento dell’inceneritore renderebbe ancora più necessario aggiornare e rafforzare le infrastrutture di monitoraggio ambientale, anche in vista del possibile aumento delle emissioni. Per questo i consiglieri hanno chiesto al presidente della Circoscrizione 2 se è prevista una data per il ripristino del pannello elettronico attualmente dismesso e se l’ampliamento dell’impianto comporterà un aggiornamento dei sistemi di controllo delle emissioni.