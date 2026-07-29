Corso Svizzera cambia volto, aperto il cantiere finanziato dalla Fondazione Crt

Sono finalmente partiti i lavori di rifacimento del manto stradale lungo corso Svizzera, nel tratto compreso tra corso Francia e via Cibrario. Un intervento atteso da residenti, automobilisti e soprattutto dagli operatori del mercato, costretti quotidianamente a fare i conti con una carreggiata deteriorata e piena di criticità. Il cantiere rappresenta una delle opere più attese della Circoscrizione 4 e viene realizzato grazie ai fondi della Fondazione Crt.

Ad annunciare l'avvio dei lavori è l'euforico presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re. "Finalmente sono partiti i lavori di sistemazione di entrambe le carreggiate", così Re, ricordando che si tratta di un'opera richiesta da tempo dal territorio.

Negli ultimi anni, infatti, il tema della riqualificazione di corso Svizzera è stato al centro di numerosi atti presentati in Consiglio di Circoscrizione. Tra i consiglieri che hanno portato avanti la richiesta figura anche Luca Maggia, di Fratelli d'Italia, che aveva depositato specifici documenti per sollecitare l'intervento.