Sicurezza stradale in Oltre Po: arrivano il dosso davanti al Liceo Francese e le banchine al Traforo

Continuano a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nel quartiere Oltre Po. Un piano di lavori puntuale che mira a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione - a partire da studenti e pedoni - e a moderare il traffico in alcune delle arterie più frequentate e strategiche della zona pre-collinare.

Tra le novità principali c'è il nuovo attraversamento pedonale rialzato in strada Superga, posizionato proprio di fronte all'ingresso del Liceo Francese Jean Giono. Un'opera fondamentale per costringere i veicoli a rallentare in un punto da sempre caratterizzato dall'intenso flusso d'uscita ed entrata dei ragazzi da scuola. Tra corso Casale e le auto che arrivano dalla collina. Non distante, a ottobre 2023, la 16enne Emilia Maidaska era stata investita e uccisa proprio sulle strisce pedonali, e in seguito l'Amministrazione aveva realizzato all'altezza del civico 246 un attraversamento rialzato .

Parallelamente, i cantieri hanno interessato anche strada Traforo del Pino, dove sono state realizzate nuove banchine salva-pedoni. L'obiettivo è offrire uno spazio protetto a chi si muove a piedi in una direttrice ad alto scorrimento, riducendo i margini di rischio negli attraversamenti.

"L'intervento su Strada Superga é un ulteriore importante tassello della messa in sicurezza di corso Casale - così il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras -. Sappiamo che è un asse che presenta molte criticità, come testimoniato dai diversi sinistri accorsi, e per questo sono previsti ulteriori interventi di messa in sicurezza, come sull'attraversamento fronte Motovelodromo o nella semaforizzazione all'altezza di piazza Carrara".