Cadavere trovato in una casa di via Maddalene, indagini in corso da parte della Polizia a Barriera di Milano

Un malore e poi la solitudine, anche nel momento del decesso. E' stato ritrovato in queste ore il cadavere di un uomo di circa 60 anni in via Maddalene 34, a Torino. Sul posto sono intervenuti, dopo la segnalazione, gli uomini della Polizia.



Le indagini, attualmente in corso, dovranno ricostruire le cause e la dinamica che ha portato al decesso della persona che, si ritiene, potrebbe essere accaduto anche diversi giorni fa. Il corpo, infatti, presenterebbe già segni di decomposizione.



A dare l'allarme una persona che, citofonando, non aveva ottenuto risposta.